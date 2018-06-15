"Семейные выходные" в ТРЦ "Пионер" продолжаются! В воскресенье, 17 июня, на фуд-корте торгово-развлекательного центра в 16 часов начнется творческий мастер-класс. Под чутким руководством наставника все желающие смогут сделать красивую заколку для волос. К участию приглашаются как дети, так и взрослые. Ведь всем вместе проводить выходные так интересно!
Также в "Пионере" каждую субботу и воскресенье на площадке фуд-корта с 14 до 17 часов любой желающий может бесплатно получить сладкую вату.
Проведем семейные выходные вместе!
г. Барнаул, пр. Ленина, 102 В
фуд-корт, 4-й этаж
тел.: 8 (3852) 29-04-15
pioneermall.ru
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