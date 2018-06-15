Верховный суд РФ решил, что отныне в стране не будут возвращать деньги и имущество людям, которые передавали их в качестве взятки чиновникам, сообщает LIFE.
В четверг, 14 июня, Верховный суд РФ решал, как быть с деньгами или имуществом, которые передаются в виде взятки чиновникам. Сейчас общей практики в судах нет: одни суды возвращают деньги взяткодателям, другие — нет.
В итоге Верховный суд решил, что раз взяткодатель принимает участие в коррупционном преступлении, то и возвращать ему ничего не нужно. То же самое будет и с товарами или имуществом, которое переправили через границу контрабандисты.
Иное дело, когда взяткодатель сообщил силовикам о том, что у него вымогают взятку, поэтому стал участником так называемого оперативного эксперимента. В таком случае, если для эксперимента использовались деньги самого взяткодателя, то, как решил Верховный суд, они должны быть возвращены владельцу.
"Данное новшество может существенно расширить применение института конфискации. На это направлено и положение о том, что апелляция может изменить положение обвиняемого к худшему в части конфискации. В целом положения направлены на то, чтобы институт конфискации заработал эффективно и повсеместно. Сейчас его используют сравнительно редко, при этом возникает множество вопросов, на которые и постарался ответить ВС РФ", — считает юрист Тимур Хутов.
По словам следователей и оперативников, указание ВС РФ на то, что деньги можно вернуть лицу, участвовавшему в оперативном мероприятии, будет положительно влиять на практику борьбы с коррупцией.
"Извечная проблема заключается в том, что нам трудно найти необходимую сумму для оперативного эксперимента, не говоря уже о сроках. А если, например, чиновник просит 500 тысяч долларов или миллион? Где их взять быстро? Вот и приходится делать денежные "куклы" из бумаги. Многие взяткодатели боятся предоставлять свои личные деньги, потому что нет гарантии, что их вернут после расследования", — рассказал один из следователей СКР по Москве, специализирующийся на коррупционных преступлениях.
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