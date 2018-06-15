Половина безработных в России оказалась молодежью возрастом 20-34 лет

Вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в правительстве России заявила, что каждый второй безработный в России — это молодой человек в возрасте от 20 до 34 лет, сообщает "Интерфакс".
Ранее министр труда Максим Топилин заявил, что трудоустройство пожилых граждан в связи с повышением пенсионного возраста не является серьезной проблемой. Он отметил, что на любом российском предприятии пригодятся знание и опыт, которые пожилые уже накопили, а молодежь успеет накопить за годы жизни в стране.
"Среди безработных в настоящий момент превалируют лица в возрасте от 20 до 34 лет, 48,7% в общей безработице составляют лица этого возраста", — рассказала Голикова.
При этом, по ее словам, статистика в России не учитывает данные о "заболеваемости и смертности в возрасте 50-60 лет у женщин и 60-65 лет у мужчин".
Вместе с тем в 2017 году в круглосуточные стационары были доставлены 10,4 млн человек — женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Из них в медучреждениях погибли 393,8 тысячи человек (3,7%).
Ранее Голикова рассказала, что в следующем году пенсии в России будут индексироваться дважды — в феврале и апреле. В первом случае их поднимут на процент реальной инфляции, во втором — в зависимости от доходов пенсионной системы. Работающим пенсионерам пенсии, как и раньше, индексировать не будут — этого нет даже в планах.
Комментарии
То есть даже для молодых у нас нет работы, не то что для пенсионеров
И да все цифры по безработице у нас смело можно умножать в 2-3 раза
15.06.2018 13:25
- гость -
Если не на гораздо больше
Что еще нужно сделать ЕР, Путину и Медведеву чтобы за них не голосовали - каждому в штаны нас...ть?!
за них пенсионеры голосуют)
а сейчас пенсионерам еще за счет будущих пенсионеров накинут рубля 2 и вообще будут рады
13:45, они уже в головы нас...ли