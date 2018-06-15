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Жительница Белокурихи украла у бывшего одноклассника гитару и три иконы

, ИА "Амител"
Женщину приговорили к полутора годам условно

Фото: setwalls.ru

Жительница Белокурихи приговорена к полутора годам лишения свободы условно за кражу гитары и трех православных икон у своего бывшего одноклассника.

Преступление было совершено в январе этого года, когда женщина зашла в кафе, где встретила своего старого школьного знакомого.

"В итоге распитие спиртного продолжилось в квартире школьного товарища под песни под гитару. Музыкальный инструмент приглянулся гостье. Она упрашивала хозяина продать ей гитару, на что он не согласился. После того, как мужчина уснул, женщина решила похитить гитару. С музыкальным инструментом она взяла еще три православные иконы, находившиеся в комнате", — отмечают в надзорном ведомстве.

Когда злоумышленница пыталась открыть входную дверь, проснулась мама ее школьного товарища и потребовала вернуть похищенное имущество.

Впрочем, проигнорировав это требование, она скрылась с места преступления. Полиция задержала женщину. На следующий день она была задержана полицейскими.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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