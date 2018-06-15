Фото: setwalls.ru
Жительница Белокурихи приговорена к полутора годам лишения свободы условно за кражу гитары и трех православных икон у своего бывшего одноклассника.
Преступление было совершено в январе этого года, когда женщина зашла в кафе, где встретила своего старого школьного знакомого.
Когда злоумышленница пыталась открыть входную дверь, проснулась мама ее школьного товарища и потребовала вернуть похищенное имущество.
Впрочем, проигнорировав это требование, она скрылась с места преступления. Полиция задержала женщину. На следующий день она была задержана полицейскими.
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