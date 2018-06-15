Выпускнику барнаульского лицея №124 Данилу Сивцову удалось набрать 100 баллов по двум предметам ЕГЭ, причем без помощи репетиторов, пишет "Алтайская правда".
В региональном министерстве образования и науки рассказали, что Данил сдал на максимальный балл профильную математику, а также информатику и ИКТ.
Школьник с 7-го класса занимался в математическом кружке, а с 8-го класса он посещал центр дополнительного образования школьников по математике на базе Алтайского государственного университета.
Свою профессиональную деятельность школьник планирует связать с предпринимательством в сфере высоких технологий.
Всего профильную математику в Алтайском крае сдавали более 6,5 тысяч человек. Результаты экзамена выше, чем в прошлом году: вырос средний балл, более чем в 2,5 раза сократилось число тех, кто не преодолел минимальный порог. Два выпускника (в их числе Данил Сивцов) получили максимальные баллы. Резервный день для сдачи математики назначен на 25 июня. 2 июля пройдет резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.
Комментарии
Молодец Данил!
Андроид! Они существуют!!! Молодец Данил