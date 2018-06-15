Центробанк с 15 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Банка Воронеж", сообщается на сайте регулятора.
"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 15 июня 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "Акционерное общество "Банк Воронеж", — отмечается в сообщении.
Причина отзыва лицензии в сообщении регулятора не указывается.
По итогам первого квартала 2018 года "Банк Воронеж" занимает 209-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100"
Комментарии
Ну вот и долбанули по Воронежу