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Посевная кампания, которая в этом году проходит в тяжелых условиях и потребовала введения режима ЧС, завершена в Алтайском крае на 90%, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на данные регионального минсельхоза.
В данный момент практически завершен посев основных сельхозкультур. Сейчас аграрии ведут сев гречихи. Яровой сев выполнен на 4 миллионах 100 тысячах гектаров, а гречиха уже занимает более 300 тысяч гектаров.
Параллельно с этим аграрии продолжают сеять однолетние травы на кормовые цели.
Также ведется уход за посевами — поля обрабатывают от сорняков и вредителей.
В общей сложности защитные мероприятия выполнены на площади в 1,5 млн гектаров. Параллельно аграрии проводят сев однолетних трав для кормовых целей.
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