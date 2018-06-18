ПАО "ВымпелКом" (ТМ "Билайн") объявляет о запуске акции, в рамках которой абоненты тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут совершать денежные переводы в Таджикистан, Узбекистан и Киргизию с комиссией всего 1 рубль.
Для совершения денежного перевода с выгодной комиссией абоненту будет предоставлен специальный промокод, который необходимо показать сотруднику офиса продаж "Билайн" при совершении финансовой операции.
Промокод предоставляется следующим образом:
- для новых абонентов при подключении на тарифную линейку "ВСЁмоё!" первый код будет указан в чеке при приобретении SIM-карты;
- действующие абоненты-пользователи тарифной линейки "ВСЁмоё!" могут получить промокод, отправив SMS-сообщение с текстом 1 на бесплатный номер 03339.
В дальнейшем промокоды будут поступать абоненту в SMS-сообщении при каждом пополнении счета на сумму от 200 рублей одним платежом. Промокод предоставляется только 1 раз в сутки, срок действия каждого промокода составляет 30 дней с момента получения.
Услуга по переводу денежных средств предоставляется РНКО "Платежный Центр" (ООО) под брендом "Золотая Корона" в офисах продаж "Билайн". Услуга не имеет территориальной привязки: абонент может совершить денежный перевод в любом городе в собственных офисах "Билайн".
"Мы постоянно работаем над тем, чтобы наши абоненты могли получать качественное обслуживание и консультации специалистов там, где им это удобно. Офисы "Билайн" сейчас открываются в обновленном формате и из традиционных салонов связи превращаются в цифровые супермаркеты услуг. Например, посетители могут воспользоваться любыми финансовыми сервисами: получить кредит, оформить банковскую Карту "Билайн" и разместить депозит, застраховать телефон, недвижимость, здоровье и т.д. Мы постоянно расширяем нашу продуктовую линейку и предлагаем абонентам новые сервисы на специальных условиях", - прокомментировал руководитель департамента по мобильной коммерции и страхованию ПАО "ВымпелКом" Дмитрий Корниенко.
Найти подходящий офис продаж, а также узнать подробности об организаторах акции, правилах проведения акции, количестве промокодов, о сроках, месте и порядке их получения можно на сайте beeline.ru
*Акция "Денежные переводы с комиссией 1 рубль в офисах Билайн" действует с 24 мая 2018 г. по 31 октября 2018 года включительно, на тарифах линейки "ВСЁмоё!", начиная с "ВСЁмоё 1", кроме тарифного плана "Всёшечка".
Организаторы акции: ПАО "Вымпелком", 127083, г. Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, стр.14.
РНКО "Платежный Центр" (ООО), лицензия ЦБ РФ № 3166-К от 14.04.2014 г.
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