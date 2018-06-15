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Житель Новокузнецка устроил стрельбу и взял заложников в офисном центре

, ИА "Амител"
Сообщается, что стрелок покончил с собой

Фото: vk.com/novostinvkz

В Новокузнецке на улице Павловского, 7 возле бизнес-центра неизвестный мужчина выстрелил из ружья в женщину, сообщает Nation News со ссылкой на свой источник.

После этого мужчина забаррикадировался в здании. Все произошло в 11:40 по местному времени.

LIFE сообщает, что 45-летний стрелок Юрий убил свою жену Анну из ружья, а затем забаррикадировался в здании. Мужчину взяли во время штурма. По предварительной информации, группа захвата среагировала на выстрелы внутри и ворвалась в помещение.

В паблике "Новокузнецк. Город Новостей" рассказывают, "мужчина, недовольный страховыми выплатами, решил устроить самосуд". 

Местные СМИ также сообщают, что мужчина взял несколько человек в заложники. В правоохранительных органах полной картиной произошедшего пока не обладают.

"Да, действительно, там произошла перестрелка. Информация о женщине, которая якобы погибла, а также о взятых в заложники людях пока не подтверждается", — сообщил корреспонденту A42.RU источник в правоохранительных органах.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Также приехал мэр города Сергей Кузнецов. По некоторым данным, один человек получил смертельные ранения, несколько человек ранены, пишет кемеровская "Комсомольская правда".

В офисном здании находится Центр страховых выплат, Кемеровский областной кадастровый центр, Ростехинвентаризация и юридическое агентство.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

15.06.2018 14:02
- гость -

Действенный способ разобраться со страховщиками!!!

0  1
15.06.2018 14:04
- гость -

Всем жителям россии по ружью и мы махом порядок в стране наведем, кроваво но думаю оно того будет стоить

1  0
15.06.2018 14:13
Гость

Мужчину взяли штурмом.
По предварительной информации, группа захвата среагировала на выстрелы внутри и ворвалась в помещение, где силовики обнаружили застрелившегося мужчину.

Так мужчину взяли штурмом или помещение? ПИШИТЕ правильно, писатели.

0  0
15.06.2018 14:32
- гость -

С страховщиками только так

0  1
15.06.2018 14:39
- гость -

а жена то в чем виновата, если страховая не платит?
мутно все

1  0
15.06.2018 14:45
- гость -

15.06.2018 14:13 Ну... указал на ошибку и указал. Зачем ёрничать? Или хочешь всем доказать, что педераст по натуре своей? В твоей бы сфере деятельности разобраться, как правило такие подсиратели в простейших арифметических операциях допускают ошибки.

0  1
15.06.2018 15:22
Грантштейн

15.06.2018 14:04
- гость -
Вам бы голову проверить.
А вас бы органам правопорядка проверить.
Какое вам ружье. Вас к клавиатуре допускать нельзя.
Сказал бы я вам, что о вас думаю, да модерация сайта не пропустит.

0  0
15.06.2018 15:23
Грантштейн

По сабжу: мужик жену убил.
Забарикадировался.
Застрелился.
Никаких "заложников", бытовая трагедия.

0  0
15.06.2018 15:33
Грантштейн

Подозреваемый около полудня по местному времени пришел к офису, где работала его бывшая супруга. Встретив женщину на улице, он выстрелил в нее из ружья. Потерпевшая скончалась. После этого мужчина зашел в офис, где совершил суицид.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, осматривается место происшествия.

По данным Telegram-канала 112, стрелком оказался Юрий Калачев 1972 года рождения. Пострадавшая — Анна Цап, предприниматель, совладелец нескольких компаний Кемеровской области, в шести числилась генеральным директором. Как отмечает канал, «накануне в семье произошел конфликт, утром наступила развязка».

Сообщалось, что мужчина украл ружье. После убийства женщины он забаррикадировался в офисе. Первоначально полиция опасалась, что стрелок удерживает в помещении заложников, но эта информация не подтвердилась. По словам очевидцев, группа захвата СОБР среагировала на выстрелы внутри и ворвалась в помещение, где и обнаружила тело мужчины.

0  0
15.06.2018 15:40
- гость -

Вам бы голову проверить.
А вас бы органам правопорядка проверить.
Какое вам ружье. Вас к клавиатуре допускать нельзя.
Сказал бы я вам, что о вас думаю, да модерация сайта не пропустит.
______________
Государство делает все больше и больше бедных в России, расслоение увеличивается с каждым годом, так что как бы не хотелось вам и подобным, но будут перемены и чем раньше они произойдут тем меньшим ущербом обойдутся толстосумы

0  0
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