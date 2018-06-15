Фото: vk.com/novostinvkz
В Новокузнецке на улице Павловского, 7 возле бизнес-центра неизвестный мужчина выстрелил из ружья в женщину, сообщает Nation News со ссылкой на свой источник.
После этого мужчина забаррикадировался в здании. Все произошло в 11:40 по местному времени.
LIFE сообщает, что 45-летний стрелок Юрий убил свою жену Анну из ружья, а затем забаррикадировался в здании. Мужчину взяли во время штурма. По предварительной информации, группа захвата среагировала на выстрелы внутри и ворвалась в помещение.
В паблике "Новокузнецк. Город Новостей" рассказывают, "мужчина, недовольный страховыми выплатами, решил устроить самосуд".
Местные СМИ также сообщают, что мужчина взял несколько человек в заложники. В правоохранительных органах полной картиной произошедшего пока не обладают.
"Да, действительно, там произошла перестрелка. Информация о женщине, которая якобы погибла, а также о взятых в заложники людях пока не подтверждается", — сообщил корреспонденту A42.RU источник в правоохранительных органах.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Также приехал мэр города Сергей Кузнецов. По некоторым данным, один человек получил смертельные ранения, несколько человек ранены, пишет кемеровская "Комсомольская правда".
В офисном здании находится Центр страховых выплат, Кемеровский областной кадастровый центр, Ростехинвентаризация и юридическое агентство.
Комментарии
Действенный способ разобраться со страховщиками!!!
Всем жителям россии по ружью и мы махом порядок в стране наведем, кроваво но думаю оно того будет стоить
Мужчину взяли штурмом.
По предварительной информации, группа захвата среагировала на выстрелы внутри и ворвалась в помещение, где силовики обнаружили застрелившегося мужчину.
Так мужчину взяли штурмом или помещение? ПИШИТЕ правильно, писатели.
С страховщиками только так
а жена то в чем виновата, если страховая не платит?
мутно все
15.06.2018 14:13 Ну... указал на ошибку и указал. Зачем ёрничать? Или хочешь всем доказать, что педераст по натуре своей? В твоей бы сфере деятельности разобраться, как правило такие подсиратели в простейших арифметических операциях допускают ошибки.
15.06.2018 14:04
- гость -
Вам бы голову проверить.
А вас бы органам правопорядка проверить.
Какое вам ружье. Вас к клавиатуре допускать нельзя.
Сказал бы я вам, что о вас думаю, да модерация сайта не пропустит.
По сабжу: мужик жену убил.
Забарикадировался.
Застрелился.
Никаких "заложников", бытовая трагедия.
Подозреваемый около полудня по местному времени пришел к офису, где работала его бывшая супруга. Встретив женщину на улице, он выстрелил в нее из ружья. Потерпевшая скончалась. После этого мужчина зашел в офис, где совершил суицид.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия, осматривается место происшествия.
По данным Telegram-канала 112, стрелком оказался Юрий Калачев 1972 года рождения. Пострадавшая — Анна Цап, предприниматель, совладелец нескольких компаний Кемеровской области, в шести числилась генеральным директором. Как отмечает канал, «накануне в семье произошел конфликт, утром наступила развязка».
Сообщалось, что мужчина украл ружье. После убийства женщины он забаррикадировался в офисе. Первоначально полиция опасалась, что стрелок удерживает в помещении заложников, но эта информация не подтвердилась. По словам очевидцев, группа захвата СОБР среагировала на выстрелы внутри и ворвалась в помещение, где и обнаружила тело мужчины.
Вам бы голову проверить.
А вас бы органам правопорядка проверить.
Какое вам ружье. Вас к клавиатуре допускать нельзя.
Сказал бы я вам, что о вас думаю, да модерация сайта не пропустит.
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Государство делает все больше и больше бедных в России, расслоение увеличивается с каждым годом, так что как бы не хотелось вам и подобным, но будут перемены и чем раньше они произойдут тем меньшим ущербом обойдутся толстосумы