Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Предстоящие выходные в Алтайском крае успеют отметиться дождями с грозами и градом, а также настоящей летней жарой.
Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, в субботу наш регион окажется под влиянием холодных фронтов.
Если в ночь на 16 июня осадков не ожидается, то в дневное время погода испортится. Ожидаются дожди, местами ливни с грозами и локальным выпадением града. При этом ночные температуры составят +10...+15 градусов, днем будет +23...+28 градусов.
Ветер ожидается юго-западный, 3-8 метров в секунду с усилением до 10-15 метров.
В ночь на воскресенье местами еще могут пройти дожди, а вот днем 17 июня погода улучшится — районы Алтайского края окажутся в теплом секторе южного циклона и будет преимущественно без осадков. Ночные температуры составят +11...+18 градусов, днем будет +27...+32 градуса.
Новая же неделя, как ожидается, стартует с еще более существенной жары — в регионе в понедельник, 18 июня, прогнозируют до +33 градусов.
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