Мужчина остался жив после падения с пятого этажа в Белокурихе

В Белокурихе вечером в четверг, 14 июня, мужчина выпал из окна многоэтажки. Момент происшествия и несколько минут до него снял на видео житель того же дома, сообщает ГТРК "Алтай".
На записи видно, как мужчина сидит на подоконнике спиной на улицу. Из квартиры доносятся крики, а мужчина делает странные движения, как будто кому-то сопротивляясь. Слышно слово "прыгаю".
Человек срывается и падает на газон у дома. К нему сразу подходят сотрудники полиции.
Машина скорой помощи забрала выжившего жителя Белокурихи. "Мужчина получил многочисленные переломы и находится в больнице", — сообщает телеканал. Также отмечается, что мужчина в момент падения был пьян.
Комментарии