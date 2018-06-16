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Спортивные и "горячие": самые красивые футболисты ЧМ-2018

, ИА "Амител"
Когда полюбоваться можно не только на игру

Фото: instagram.com/ysommer1

В России 14 июня стартовал чемпионат мира по футболу. В своей подборке к этой теме, Amic.ru решил обратить взор на непосредственно главных героев праздника — футболистов.

Посмотрите, какие красавчики будут играть в России.

Криштиану Роналду. Нападающий. Португалия. Один из самых богатых и знаменитых футболистов

 

Жерар Пике. Защитник. Испания.

 

Игорь Акинфеев. Вратарь. Россия

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Оливье Жиру. Франция. Нападающий

 

Иско. Полузащитник. Испания

 

Адриен Силва. Полузащитник. Португалия

 

Джордан Хендерсон. Полузащник. Великобритания

Виктор Клаэссон. Швеция. Полузащитник

 

Неймар. Бразилия. Нападающий

 

Дрис Мертенс. Нападающий. Бельгия

 

Начо Фернандес. Защитник. Испания

 

Янн Соммер. Вратарь. Швейцария

 

Антуан Гризманн. Нападающий. Франция

 

Pour ma petite princesse Mía ! #1An 👶🏼❤️

Публикация от Antoine Griezmann (@antogriezmann)

 

Сесар Аспиликуэта. Нападающий. Испания

 

Адем Ляич. Полузащитник. Сербия

 

Лионель Месси. Нападающий. Аргентина

 

Федор Смолов. Нападающий. Россия

Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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