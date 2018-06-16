25 мая житель Воронежской области Игорь Подпорин прославился на весь мир тем, что повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", которая находилась в Государственной Третьяковской галерее. мужчина разбил стекло, защищавшее полотно, в результате чего холст порвался в трех местах. Сейчас стоимость реставрации оценивают в 30 млн рублей. Свой поступок посетитель Третьяковки объяснил легким подпитием и тем, что картина оскорбляла его чувство как верующего. На смотря на всю казусность действий Игоря Подпорина, это далеко не единичный случай порчи произведения искусства, даром, что в музея просят не трогать экспонаты. Вспомним, самые громкие инциденты.

80 статуй в музее Виллы Боргезе в Риме

Еще в конце 1980-х готов в Вилле Боргезе неизвестный человек начал разрушать статуи, откалывая им носы. Среди поврежденных работ оказались и те, над которыми трудился великий итальянский скульптор Джованни Лоренцо Бернини. В результате выяснилось, что вором был профессор биологии. Он просто ходил по городу, отбивал скульптурам носы и складывал их в сумку. Свои действия мужчина объяснил тем, что "он НЛО".

"Святая Анна с Марией, младенцем Христом и Иоанном Крестителем", Леонардо да Винчи

В 1987 году в Национальной галерее Лондона от рук вандала пострадало известной полотно Леонардо да Винчи. Мужчина по имени Роберт Кембридж выстрелил из обреза в полотно с расстояния двух метров. Таким образом мужчина выражал свое неприятие политической, социальной и экономической ситуации в Великобритании.

"Венера с зеркалом", Диего Веласкес

В 1914 году женщина по имени Мэри Ричардсон семь раз ударила топором картину "Венера с зеркалом" кисти Диего Веласкеса. Полотно находилось в Лондонской национальной галерее. Свои действия дама объяснила тем, что таким образом она выступает против ареста лидера движения суфражисток Эммелин Панкхерст, а кроме того ей просто не нравилось, как мужчины "пялятся на обнаженную Венеру".

"Ночной дозор", Рембрандт

Не давала некоторым людям покоя и знаменитая работа Рембрандта "Ночной дозор". В первый раз ее испортили в 1911 году — мужчина по непонятной причине ткнул в полотно ножом, но порезать его так и не смог. В 1975 году тоже самое повторил безработный учитель Вильям де Рийк, на это раз картина сильно пострадала и на реставрацию специалисты потратили год. Он объяснил, что совершить данный поступок ему приказал Бог. Добить картину в 1990 году решил сбежавший из психбольницы пациент, он облил произведение искусства кислотой. К счастью, охранники успели вовремя смыть ее водой и пострадал только верхний слой лака.

"Мона Лиза", Леонардо да Винчи

С такой же настойчивостью пытались уничтожить и полотно "Мона Лиза". В 1956 году турист кинул в картину камень. В 1974 году, когда полотно было на гастролях в Токийском национальном музее, одна из посетительниц вылила на него красную краску. По ее словам, она отомстила за то, что государство и охрана не позволяют людям с ограниченными возможностями проходить на выставки. В 1977 году в Джаконду кинула кружкой туристка из России, свои мотивы она не объяснила. Сейчас шедевр защищает пуленепробиваемое стекло.

"Русалочка" в Копенгагене

Знаменитая скульптура также подверглась многим нападениям: ее дважды обезглавливали (в 1964 и 1998 годах), ей отпиливали руку (1984 год), несколько раз обливали краской, заматывали в плащи, надевали на героиню сказки безумные головные уборы, "украшали" фалоимитатором, а в 2003 году даже взорвали, из-за чего "Русалочка" оказалась скинута со своего камня-постамента.

"Давид", Микеланджело

В 1991 году мужчина накинулся с молотком на статую "Давида" Микеланджело. В результате вандал отбил несколько пальцев на левой ноге статуи. Произведение искусства восстановили, а благодаря оставшимся осколкам исследователи выяснили, где мастер брал мрамор для данной работы.

"Фонтан", Марсель Дюшан

77-летнего француз Пьер Пинончелли решил разбить при помощи молотка работу знаменитого художника Марселя Дюшана, за что его оштрафовали на 214 тыс. евро, случилось это в 2006 году. Пенсионер объяснил, что его нападение на писуар было перформансом, но "начинающий" художник так и остался непонятым. Между прочем, это была не первая его атака на "Фонтан", в 1993 году он вовсе пытался использовать работу Дюшана по назначению.

"Залив", Элен Франкенталер

В 2006 году 12-летний школьник испортил полотно кисти Элен Франкенталер — молодой человек прилепил на него жвачку во время экскурсии. Реставраторы ее убрали, но маленькое цветное пятно на картине все таки осталось.

"Федра", Сай Твомбли

Портили чужие творения не только обычные посетители, но и коллеги по цеху: в 2007 году художница Ринди Сэм из Камбоджи поцеловала картину "Федра", тем самым запачкав полотно суперстойкой красной помадой, удалить которую так и не получилось. Женщина прокомментировала свой поступок тем, что ей очень понравилось полотно и его автор Сай Твомбли обязательно одобрил бы ее жест.

"Черное на коричневом", Марк Ротко

А в 2012 году российский художник Владимир Уманец оставил на картине Марка Ротка свою подпись. При этом мужчина был уверен, что только повысил стоимость картины своим автографом.

Фреска "Се человек" в храме Милосердия в Борхе

Это творение, получившее название "Пушистый Иисус", не было намеренной порчей работы художника Элиаса Гарсиа Мартинеса. Просто настоятели храма Милосердия в испанском городе Борха доверили реставрацию знаменитой фрески 80-летней прихожанке Сесилии Хименес. Трудилась пенсионерка в течение двух лет, начиная с 2010 года. Результат поразил всех специалистов, признавших случившееся актом вандализма и худшей реставрационной работой в мире.

"Женщина в красном кресле", Пабло Пикассо

В 2012 году 22-летний студент Уриэль Ландерос с помощью трафарета и краски испортил полотно Пабло Пикассо. Парень оставил на картине надпись "Conquista", что переводится с испанского как завоевание. Позже в видео на Youtube он пытался объяснить причину поступка, но звучало это неубедительно. По его словам, картине вред он наносить не планировал, просто "общество стало испорченным, жаждущим войны, убивающим и насилующим".

"Утренняя прогулка", Томас Гейнсборо

В конце марта 2017 года вандал порезал ножом в двух местах картину знаменитого английского художника Томаса Гейнсборо, которая находилась в Лондонской Национальной галерее.

"Иван Грозный и его сын Иван", Илья Репин

Вот мы и добрались до недавнего случая. Только он был далеко не первым, в 1913 во время посещения Третьяковской галереи молодой человек по фамилии Балашов с криками "Довольно крови!" изрезал знаменитое полотно. Реставраторы смогли восстановить первоначальный вид картины, интересно, ушло ли на это 30 млн. рублей.