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Водителя Infinity судят по громкому делу о смерти двух человек в Барнауле

, ИА "Амител"
Резонансное ДТП произошло в центре краевой столицы 30 июля прошлого года

Фото: barneos22.ru

Громкая история о смертельном ДТП с участием автомобилей Infinity и Toyota, в результате которого в Барнауле погибли два человека, дошла до суда.

Как сообщили в краевой прокуратуре, водителю Infinity инкриминируют часть 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Портал Amic.ru ранее неоднократно сообщал, что трагический инцидент случился в ночь на 30 июля прошлого года в центре краевой столицы в районе пересечения проспекта Ленина и улицы Гоголя.

"По версии следствия, мужчина, управляя технически исправным автомобилем Infinity Q50, выбрал скорость, не обеспечивающую ему возможность постоянного контроля над движением своего транспортного средства. Превысил максимально разрешенное ее значение на данном участке дороги, своевременных мер к снижению скорости вплоть до остановки своего транспортного средства не принял, создав этим возникновение ситуации "опасность для движения". Применил небезопасный маневр — поворот вправо", — отмечают в правоохранительном ведомстве.

В результате произошло столкновение Infinity с автомобилем Toyota Corolla. Находившиеся в салоне японского автомобиля водитель и пассажирка погибли.

Отметим, что этот инцидент вызвал большой резонанс в Барнауле и очень долго обсуждался в социальных сетях.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

15.06.2018 14:22
- гость -

условно дадут. Давно пора аварии с погибшими которые произошли из за сознательного нарушения пдд приравнять к преднамеренному убийству

0  0
15.06.2018 14:25
Недоумение

Toyota Corolla на красный поехала!
почему финик виноват то???

0  0
15.06.2018 14:28
- гость -

15.06.2018 14:25
Недоумение
летел он низко, вот и виноват, да и живой остался.

0  0
15.06.2018 14:44
гость

как они на видео маневр вправо разглядели?

0  0
15.06.2018 14:54
- гость -

Недоумение
какой красный, если она на перекрестке была? Не убедилась в собственной безопасности - да, но и финик тоже летел не глядя

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