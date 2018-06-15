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Рейтинг самых состоятельных жен российских чиновников и депутатов составил журнал Forbes.
Лидером списка самых зарабатывающих вторых половинок народных избранников и слуг народа по итогам 2017 года оказалась Елена Некрасова. Она является супругой госдумца Александра Некрасова и уже второй год подряд возглавляет данный рейтинг.
В прошлом году ее доход оценили в 2,3 миллиарда рублей — это в 78 раз больше, чем заработал ее муж.
На втором месте обосновалась жена депутата Дмитрия Саблина Алла Саблина с доходом порядка 700 миллионов рублей.
Третья строчка у жены депутата Госдумы Алексея Красноштанова, которая задекларировала доход в размере около 670 миллионов рублей.
Совокупный доход попавших в указанный список женщин составил почти 6 миллиардов рублей.
Примечательно, что в рейтинге оказалась лишь одна жена работника администрации президента — это Татьяна Навка, являющаяся супругой Дмитрия Пескова. Ее доход в 2017 году составил около 200 миллионов рублей.
Комментарии
Стрелять их не надо. Просто переселить в деревню под Тобольск, лишить бабла и заставить жить вхибаре за 8 деревянных в месяц
Можно подумать что до этого ОНЕ были неизвестны, печалька......
а на пенсии у них денег нет, снова налог поднимают, и люди мрут как мухи, а они пенсионный возраст подняли. Да этих жуликов тряханули бы, им налог подняли бы как заграницей. Жулье.
Татьяна Навка, являющаяся супругой Дмитрия Пескова. Ее доход в 2017 году составил около 200 миллионов рублей