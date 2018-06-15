Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал стихи про повышение пенсионного возраста.
Шнуров отметил, что для дожития до пенсионного возраста "нужна сноровка", чтобы "не забухать". По его мнению, пенсии "не достичь, как горизонта", а само повышение пенсионного возраста — это "вера", "идол" и "образ" на фанере. Также Шнуров рассказал, что давно не видел "не во сне, а наяву, пенсионера".
Здесь нужна какая-то сноровка,
Чтоб не забухать, не заколоться.
Пенсионный возраст, как морковка,
Перед осликом, что кружит у колодца.
Не достичь его, как горизонта.
Ты к нему, а он совсем не ближе.
Не спасёт позитивизм Огюста Конта.
Дайте водки и две пачки сижек.
Пьяненький уже сижу у сквера.
Жизнь прекрасна, хоть не умирай!
Пенсионный возраст — это вера,
Как загробный мир, как ад и рай!
Пенсионный возраст — это идол,
Образ, а под красками — фанера.
Может есть, но я давно не видел,
Не во сне, а наяву, пенсионера.
Комментарии
Хорошо сказал Шнур.
Пенсионеры пока есть, но скоро вымрут, как мамонты.
Правильно, пенсионер - это тот, кто путешествует, отдыхает, ездит по миру. Наши "пенсионеры" скоро по миру пойдут. Само понятие "пенсия" делают недостижимым. Шнуров - талант.