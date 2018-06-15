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Жителя Барнаула будут судить за ограбление пенсионерки — момент преступления был запечатлен на видео подростками, которые вызвали полицию и помогли в поимке злоумышленника.
Как сообщили в краевой прокуратуре, обвиняемый совершил нападение на пенсионерку, которая направлялась за продуктами в магазин.
"Обвиняемый перегородил гражданке дорогу, не давая пройти, высказал требование о передаче имущества ему, при этом с целью подавления воли последней подошел к пенсионерке, взял руками ее за руки, стал силой удерживать, не давая вырваться, начал трясти ее в разные стороны, применив насилие, не опасное для жизни или здоровья. Опасаясь угроз, потерпевшая передала похитителю кошелек с денежными средствами", — уточняют обстоятельства грабежа в правоохранительном ведомстве.
Наряд полиции на место происшествия вызвали подростки, которые стали невольными очевидцами произошедшего. Именно молодые люди предоставили правоохранителям видео, на котором был запечатлен момент преступления. В итоге полицейские сумели установить злоумышленника.
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