Президент Чехии сжег на костре гигантские красные трусы

Президент Чехии Милош Земан на брифинге в Пражском Граде сжег гигантские красные трусы, сообщает LIFE.
Свою акцию Земан сопроводил словами о том, что "время нижнего белья в политике закончилось". Как отмечается, президент Чехии имел в виду, что политику стоит проводить на основании обмена аргументами, а не нижнего белья.
Для проведения перформанса он пригласил представителей СМИ.
Сообщается, что эти красные трусы в 2015 году местная арт-группа Ztohoven повесила над резиденцией президента вместо президентского штандарта в знак несогласия с политикой главы Чехии. За это активисты были арестованы.
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