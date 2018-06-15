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Житель Республики Алтай впервые заявил доход от купли-продажи криптовалют, проинформировали в пресс-службе ФНС.
"По итогам декларационной кампании 2018 года жителем Республики Алтай впервые заявлен доход, полученный от осуществления операций купли-продажи криптовалют (виртуальная валюта). Под виртуальной валютой понимаются нерегулируемые цифровые денежные средства, которые эмитируются и контролируются их разработчиками, используются и принимаются членами определенного виртуального сообщества", — говорится в сообщении налоговиков.
Размер заявленного жителем Горного Алтая дохода, впрочем, не называется.
Также в Федеральной налоговой службе уточняют, что налоговая база по операциям купли-продажи криптовалют определяется в рублях как превышение общей суммы доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи соответствующей криптовалюты, над общей суммой документально подтверждённых расходов на её приобретение.
При этом в России особый порядок налогообложения доходов физлиц при совершении ими операций с криптовалютами не установлен. В этой связи те, кто получает доход от обращения виртуальных денежных средств, должны декларировать полученные доходы в общеустановленном порядке.
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