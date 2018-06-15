Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила дать многодетным родителям право на льготные авиаперелеты по стране, сообщается на сайте партии "Единая Россия".
Также Яровая предложила сделать субсидированные авиаперелеты на Дальний Восток круглогодичными.
Соответствующее письмо она направила полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу.
По мнению Яровой, это существенно снизит высокий спрос на летний период и позволит каждому жителю Дальнего Востока "по жизненной ситуации" пользоваться своей социальной гарантией, которую дает государство.
Отмечается, что эти меры направлены на исполнение указания президента России Владимира Путина, озвученного в ходе "Прямой линии". Тогда он заявил о необходимости расширения применения субсидий.
Комментарии
детские бы лучше подняли, большинству многодетных семей далеко не до перелетов
ну правильно, чего за свет платить нечем (льготы многодетным БГЭС отменила), но летать то уж точно будут. Л - Логика.
Ой, ну на-адо же, щедрость-то какая! А то, что им, просто, жрать нечего? конечно, щас всё бросим и полетим к чёрту на кулички!
просто они , в "своем мире" думают, что все остальные россияне (как и они) летают на моря отдыхать, вот и решила тетка "заботу" проявить