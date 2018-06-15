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Штормовое предупреждение передали синоптики в Алтайском крае на предстоящие выходные. Связано это с высокой пожароопасностью.
"В Алтайском крае в период с 16 по 18 июня местами в восточных районах ожидается высокая пожароопасность (4-й класс горимости)", — информирует региональный Гидрометцентр.
В Главном управлении МЧС по региону, в свою очередь, подчеркивают: "Накануне выходных напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности на всей территории края".
Жителей края убедительно просят не сжигать мусор и сухую траву, выезжая на отдых, не разводить костров, не бросать непотушенные спички и сигареты, не позволять детям играть с огнем.
Комментарии
Зря все таки народ России выражает такими действиями свой протест и неудовлетворенность. Есть, демократические, общечеловеческие способы выражения своего мнения.