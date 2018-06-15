Фото: altai-republic.ru
Руководителя Республики Алтай Александра Бердникова наградили Благодарственным письмом президента Владимира Путина за активное участие в избирательной кампании по выборам главы государства, которые прошли в марте этого года.
Как сообщили в пресс-службе республиканского правительства, награду главе Горного Алтая вручил помощник полпреда президента в Сибирском федеральном округе Владимир Городецкий.
"Выборы президента России в Республике Алтай состоялись при явке 64,77%. Порядка 71% жителей Горного Алтая отдали свои голоса за действующего главу государства Владимира Путина. Это выше показателя президентских выборов 2012 года, когда число голосов было на уровне 66,87% избирателей", — отмечают в правительстве республики.
Комментарии
Выборы президента России в Республике Алтай состоялись при явке 64,77%. Порядка 71% жителей Горного Алтая отдали свои голоса за действующего главу государства Владимира Путина
Ай да молодцы!
Бердникову - благодарность, остальным - цены на топливо, пенсионный возраст,..
Кто кроме путина?!
Так держать!