Фото: vk.com/barneos22
Столкновение трамвая и легкового автомобиля произошло днем в пятницу, 15 июня, в Барнауле на улице Попова.
О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария на Попова-Балтийская. Водитель белой легковушки, возможно, не заметил трамвай. Движение по Попова в обе стороны затруднено", — отмечает автор заметки.
На фото с места событий видно, что в результате ДТП легковушка "повисла" на правом борту трамвая.
Комментарии
В любом ДТП виновны оба водителя - один потомучто прошляпил или правила не соблюдал, а другой потомучто по жлобству или не умению предвидеть не попытался предотвратить...
15.06.2018 16:48
- гость -
Стоишь на светофоре, ты последний, впереди тебя машины, слева машины, справа бетонный забор. На полной скорости тебе в сракотан прилетает мадам, перепутавшая педали. Кто виноват? Ты, конечно. Мог бы предвидеть и взлететь вертикально, ну или как крот в землю зарыться. На крайняк атаковать бетонный забор.
Как можно стоять на светофоре перед бетонным забором?. Хотя... Это Россия, такое у нас запросто))