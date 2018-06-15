Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу "Россия 24" назвал сумму, которую бюджет России сэкономит на несостоявшихся пенсионерах благодаря повышению пенсионного возраста.
"Эти деньги бюджета — в первые годы это будет больше 100 миллиардов рублей, потом это каждый год будет наращиваться, к 2024 году это примерно, если в нынешних ценах говорить, будет около триллиона рублей в год", — сказал Кудрин.
По его словам, значительная часть этих средств пойдет на повышение пенсий и на улучшение медицинских услуг.
"По мере старения населения требуется и увеличение медицинских услуг. Получается, и через повышение пенсий, и через улучшение медицинских услуг мы должны больше заботиться о пенсионерах. Основной эффект, полученный от повышения пенсионного возраста, пойдет на поддержку пенсионеров", — заверил Кудрин.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил начало реформы по повышению пенсионного возраста с 2019 года. Сделано это будет пошагово, чтобы достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году.
Комментарии
А он не посчитал убытки от того что сейчас часть уволиться и уйдёт в чёрный сектор ?
А количество самоубийств он подсчитал когда в 60 лет останутся без работы и никуда не берут а до пенсии еще несколько лет?
он придумал хранить деньги в экономике США называя это резервным фондом, теперь вот как обобрать пенсионеров. Благодель наш