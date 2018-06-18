Когда речь идет об отдыхе, довольно сложно подобрать место, одинаково отвечающее как требованиям любителей размеренности и уединения, так и запросам тех, кто не мыслит свою жизнь без ярких впечатлений. В этом отношении Белокуриха уже давно зарекомендовала себя как курорт, где удивительным образом можно совместить приятное с полезным: мягкий климат, чистый горный воздух и термальные воды нашей "алтайской Швейцарии" прекрасно сочетаются с горнолыжным спортом, экскурсиями и другими видами развлечений. Но чтобы в полной мере насладиться всеми благами, которые открывает посетителям Белокуриха, важно выбрать хороший отель.

Несмотря на обилие предложений в этой сфере, распахнувший свои двери в марте 2014 года отель "Россия" выгодно выделяется на фоне остальных. Одно из его главных конкурентных преимуществ в том, что гостям предоставляется возможность пользоваться всей богатой инфраструктурой санаторно-курортного комплекса "Россия", в состав которого входит отель. А это и современная лечебная база, и wellness-центр с бассейном, термальным комплексом и SPA, и собственный ресторан, и экскурсии, и всевозможные развлечения.

Высококлассный сервис для ценителей комфорта

Людям, которые ценят качество, должна понравиться атмосфера камерности и комфорта, которой славится отель "Россия". Здесь продумано все – начиная от удобного месторасположения в самом центре курортной зоны Белокурихи и заканчивая эргономичным дизайном помещений. Фонд отеля состоит из 28 уютных и в то же время просторных номеров категорий "Стандарт", "Студия" и "Люкс".

Созданные в европейском стиле и оборудованные по последнему слову индустрии гостеприимства, они явно придутся по вкусу даже самым искушенным гостям. А приятным бонусом к комфортному пребыванию в отеле станет бесплатное посещение крытого бассейна с инновационной системой очистки, а также отличные завтраки, включенные в стоимость проживания.

К слову, предлагать своим гостям высококлассный сервис и проявлять внимание даже к мелочам – один из приоритетов отеля "Россия". Для максимального удобства в гостинице имеется бесплатный Wi-Fi и парковка, а в качестве комплимента отдыхающим каждый вечер приносят в номер травяной чай и мед.

Рай для гурманов и любителей развлечений

Название отеля говорит само за себя: здесь есть где разгуляться широкой русской душе, будь то семейный уикенд или отдых большой компанией. Ценителей активного досуга и туризма в "России" ждет целый арсенал: прокат велосипедов, роликов, конные прогулки, туры на квадроциклах, горнолыжные трассы, боулинг, бильярд и ночной клуб, караоке-бар, познавательные экскурсии.

А тем, кто в Белокурихе с деловым визитом, отель предлагает современный конференц-зал на 40 мест с интерактивной доской и другими новинками техники, что с учетом тенденции развития бизнес-туризма на курорте особенно актуально.

Помимо конференц-зала, еще одной отличительной чертой отеля и его бесспорным преимуществом является ресторан "Трапеза", авторское меню которого не оставит равнодушным никого — ни любителей умиротворенного отдыха, ни активистов. Ведь гостям "России" предоставляется возможность выбрать тип питания, исходя из своих индивидуальных предпочтений, в том числе room-service — доставку еды в номер.

Интерьер "Трапезы" выполнен в изысканном стиле "прованс", а кухня поражает неизменным качеством приготовления, натуральностью продуктов и разнообразием. В меню присутствуют как традиционные русские и европейские блюда, так и самобытные, но для приготовления и тех, и других используются в основном алтайские продукты, славящиеся своей экологической чистотой. Для истинных гурманов в ресторане "Трапеза" представлена роскошная коллекция вин.

"Мне не надо много, достаточного самого лучшего", — говорил в свое время известный гедонист Уинстон Черчилль. Людям, привыкшим смотреть на отдых с этой точки зрения, непременно стоит побывать в отеле "Россия" и убедиться в том, что место для идеального отдыха все-таки существует.

Более подробную информацию об отеле "Россия" вы можете получить из cпецпроекта amic.ru "Где отдохнуть?"



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Алтайский край,

г. Белокуриха,

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