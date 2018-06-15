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Супружеская пара в Барнауле предстанет перед судом по обвинению в разбойном нападении на женщину — главе семейства также инкриминируют надругательство над потерпевшей.
Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, в ноябре прошлого года в вечернее время 23-летняя жительница Барнаула встретила в одном из баров города свою знакомую с мужем.
"Молодые люди совместно продолжили проводить время за распитием спиртного. Увидев у потерпевшей золотое кольцо, знакомая попросила отдать ей, а получив отказ, вывела на улицу, где стала избивать. Позже к ней присоединился супруг, который впоследствии, угрожая ножом, совершил в отношении потерпевшей иные насильственные действия сексуального характера", — указывают в СКР.
Как утверждают правоохранители, забрав у девушки мобильник и золотое кольцо, обвиняемые скрылись, а затем уехали из города. Впрочем, вскоре их задержали полицейские.
В СКР добавляют, что во время предварительного следствия супруги отрицали факт разбойного нападения и сексуального насилия. Однако в данный момент уголовное дело направлено в суд.
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