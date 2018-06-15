Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил предложение правительства увеличить пенсионный возраст вопреки прежним обещаниям Владимира Путина, пишет РБК.
О том, что пенсионный возраст не будет повышаться во время президентства Путина, говорил сам Путин в 2005 году. "Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет", — сказал глава государства.
"Вы говорите о 2005 годе, и здесь важно вспомнить, что все-таки это было 13 лет назад. Конечно же, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения развития экономики, и с точки зрения международной конъюнктуры", — пояснил Песков, добавив, что "ни одна страна не существует в вакууме".
Песков подчеркнул, что есть еще фактор показателей продолжительности жизни. И все это вместе взятое, по словам пресс-секретаря президента, влияет на изменение ситуации.
Также он разъяснил, что темы, связанные с пенсионной реформой, прорабатывают в правительстве, а не в аппарате президента.
"Президент не участвует в проработке этого вопроса", — сказал Песков, предложив общественности дождаться, когда "в результате экспертной проработки будут проявляться окончательные очертания этой реформы".
Комментарии
Вы говорите о 2005 годе и здесь важно вспомнить, что все-таки это было 13 лет назад.
Очередной детский лепет...Так надо было уходить, чеж поперся-то?
Как то не совсем понятно? Толи говоря словами В.В.Путина Песков - несет очередную пургу. Толи опять рьяно защищает В.В.Путина, вспомнив, что у самого вопреки своим собственным призывам и объяснениям объяснений дочка во Франции.
"Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет. "
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значит, когда он это подпишет, он больше не президент.
15.06.2018 17:18 -у него жена заработала за прошлый год 200 лям, на кой ему пенсия, он готов быть переводилой вечно.....вот и переводит как может, плохонько, но переводит.....
Где эклерный? Ща он всё обоснует.
Пожалуй, в этот раз пустыми объяснениями и игрой фраз и слов не отделаться. Посмотрим, что стоят сказанные слова? Или опять не так поняли?
если не знаешь как оправдаться, вали всё на Димона
Неужели 76% населения это нравится? или они мазохисты?
Ждём, в случае принятия, резкое увеличение бедности в преклонном возрасте! А желающих освоить деньги ПФ уже в очереди стоят!
Вы говорите о 2005 годе, и здесь важно вспомнить, что все-таки это было 13 лет назад. Конечно же, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения развития экономики, и с точки зрения международной конъюнктуры", — пояснил Песков,
то есть за время его правления демография, экономика и коньюктура так ухудшились, что требуют от россиян работать до гробовой доски??
малацы
значит, когда он это подпишет, он больше не президент.
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Нет этим от просто в очередной раз подтвердит, что он жулик и обманщик.
в одноклассниках опрос про повышение пенсионного возраста в группе "Я за Путина" показывает, что подавляющее большинсктво против повышения. но при этом все "за Путина" что за народ? мазохисты и терпилы???
Как чувствовал что не стоит за него голосовать. Отдал голос Жирику
15.06.2018 17:38
Гонец из Пензы
А много ли в этой группе реальных людей, не от повара, это ещё вопрос.
"Нет этим от просто в очередной раз подтвердит, что он жулик и обманщик."
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ту логичный вывод - либо он больше не президент, либо он обманщик. третьего не дано.
Президент у нас - хозяин своего слова: захотел дал, захотел взял обратно..
"А много ли в этой группе реальных людей, не от повара, это ещё вопрос."
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согласен. но другие опросы показывают примерно то же самое. 76% за путина и >90% против повышения.