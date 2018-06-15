Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в мире растет число стран, которые выступают за нормализацию отношений с российской стороной, сообщает РИА Новости.
"Наши западные коллеги должны осознать, что межгосударственные отношения должны быть основаны на принципах взаимного уважения, учета интересов друг друга. И, в общем-то, в этой связи не может не радовать, что ростки здравого смысла начинают уже пробивать себе дорогу", — сказал Лавров.
Он отметил, что в данном вопросе важны не желание и слова, а практические шаги, направленные на выстраивание нормальных отношений.
"Главное, конечно, чтобы высказывание и понимание ненормальности нынешней ситуации трансформировались в конкретные практические действия", — подчеркнул Лавров.
Комментарии
Рассорились во всеми кем можно...
От кого мы зависим все своё имеем кроме ума
Северная Корея, Венесуэла, Сирия, Ирак, Турция кто то еще есть в этом списке за халявным оружием в кредит который потом можно не платить?
да еще Индонезия - там министр , учившийся в Питере и , видимо, завербованный гэбней, за хороший откат заявил, что не винит Россию в сбитии Боинга.