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Дожди, грозы и град прогнозируют синоптики в Алтайском крае в субботу, 16 июня.
"Местами в западных и северных районах дождь, гроза, возможен град", — информирует алтайский ЦГМС. Дневные температуры в крае составят +23...+28 градусов.
Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду с усилением до 10-15 метров.
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В Барнауле к концу дня дождь, возможна гроза. Днем в краевой столице будет +24...+26 градусов. Ветер будет юго- западный, 5-10 метров в секунду.
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