Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% годовых

Центробанк принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых, сообщается на сайте регулятора.
"Совет директоров Банка России 15 июня 2018 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,25% годовых", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что инфляция в целом соответствует ожиданиям.
"Банк России будет принимать решение по ключевой ставке, оценивая инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза", — говорится в сообщении.
Следующее заседание совета директоров Центробанка намечено на 27 июля.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе заявила, что финансовые институты в России должны быть готовы к возможному повышению ключевой ставки.
Комментарии
Естественно, ставка сейчас осталась без изменений. Надеюсь, что в не очень далеком будущем она будет...