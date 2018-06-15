Стрелок из Новокузнецка убил жену и мать четверых детей

У жителя Новокузнецка Юрия К., застрелившего бывшую супругу и покончившего с собой, остались четверо детей, передает ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах региона.
Ранее сообщалось, что около полудня в Новокузнецке, предварительно, после ссоры с бывшей супругой мужчина подошел к месту ее работы и выстрелил в нее из ружья. После этого он покончил с собой.
Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье "Убийство".
Комментарии
Ну вот, я думал мужик правосудие над страховщиками вершил, а оказалось все банально
а можно написать, "Отец четверых детей убил жену". Смысл тот же самый но не вызывает такого негатива
а можно написать: "жена своими скандалами довела отца четверых сирот до суицида".