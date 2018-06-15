Пользователи Сети обсуждают ставшую буквально за один день популярной фотографию, на которой изображен открытый фургон, груженный автоматами Калашникова.
"Это Ижевск, детка. Вот так перевозят автоматы Калашникова в нашем городе", — такими словами подписал фото сам автор публикации.
Сразу же начали появляться версии. Некоторые придерживались разумных доводов.
"Эти автоматы не настоящие, а выданные учебным заведениям на парад, 9 мая. Сразу не забрали, но по документам их вернули в подсобку музея еще 11 мая. Видимо, забыли", — написал один пользователь.
Другой предположил, что это автоматы "охолощенные либо киношный реквизит".
В Ижевске располагается завод по производству автоматов Калашникова и другого стрелкового оружия. В этом городе прожил большую часть своей жизни создатель легендарного оружия Михаил Калашников.
Вот что ответили в концерне "Калашников": "Разумеется, автомобиль на этом фото не имеет никакого отношения к концерну "Калашников" и, конечно, таким образом оружие не перевозят. Полагаем, на фото изображены массо-габаритные макеты (ММГ) оружия, перемещать которые на автотранспорте можно как угодно (при условии наличия сертификатов соответствия)".
Комментарии
нтв лет пять назад показало, как рабочий в Ижевске на заводе купил машину ящиков от оружия на дрова и там оказалось штук двадцать автоматов. у них там этого добра как грязи.