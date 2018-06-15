В Барнауле в отношении воспитательницы детского сада возбуждено уголовное дело по статье о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает СК РФ в своем Twitter.
По данным следствия, воспитательница детского сада разложила рядом с кроватями малышей отраву для грызунов. В результате двое 4-летних детей решили попробовать яркие шарики и были госпитализированы
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". 15 июня дело было передано в суд.
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