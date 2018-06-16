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Большинство регионов Сибири продолжают массово терять людей за счет миграции – отток населения фиксируется в восьми из 12 субъектов СФО.
Согласно данным Новосибирскстата, за первые три месяца текущего года, в Сибирский федеральный округ прибыло 128 349 человек, а убыло – 133 591.
"В I квартале 2018 года миграционная убыль численности населения Сибирского федерального округа составила 5242 человека. Среди регионов СФО наибольшая миграционная убыль наблюдалась в Омской области, где число выбывших в другие государства и регионы Российской Федерации превысило прибывших на 2188 человек", — констатируют в статистическом ведомстве.
Что касается ситуации в Алтайском крае, то он находится на втором месте по негативному показателю в Сибири. Здесь миграционная убыль составила 1904 человека, то есть почти как в Омской области.
Миграционный же прирост наблюдается лишь в четырех регионах СФО. Так, в плюсе на 1888 человек по миграции находится Новосибирская область, на 1556 человек – Красноярский край, на 316 человек – Томская область и на скромные 16 человек – Республика Алтай.
Отметим, что в 2017 году в Сибири также фиксировалась проблема оттока населения. За прошлый год миграционная убыль в СФО составила 30 302 человека. Алтайский край в 2017-м из-за миграции оказался в минусе на 8059 человек.
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