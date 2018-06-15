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Набиуллина: теперь необходимо повысить еще и производительность труда

, ИА "Амител"
"Отдача труда - это ключевое направление", - заявила глава Центробанка

Фото: voicesevas.ru

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России заявила, что объявленное правительством повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин окажет положительный эффект на рынок труда, сообщает РБК.

Как подчеркнула Набиуллина, теперь необходимы меры по повышению производительности труда, чтобы избежать дефицита рабочей силы.

"В значительной мере принятые вчера решения окажут положительное влияние на рынок труда — больше будет людей, которые заняты в экономике. Но, конечно, для того чтобы в целом избежать проблему дефицита рынка труда, учитывая демографическую ситуацию, нужно, прежде всего, заниматься повышением производительности труда. Отдача труда — это ключевое направление", — заявила Набиуллина.

"Еще значимый фактор — это географическая мобильность, которая необходима, и мобильность людей по изменению профессий и месту работы", — отметила глава ЦБ.

"Мы считаем сейчас, что безработица у нас находится на достаточно низком уровне, близком к равновесному", — подчеркнула Набиуллина. Но этот равновесный уровень может быть ниже, добавила она.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

15.06.2018 22:18
Podkop

Молодец Наиббулина.Прально, будем дохнуть на работе, увеличивая производительность, только не труда, а сбора налогов, потребления бензина, газа.Крепитесь миллеры, сечины и прочие пу, к вам такое бабло идет

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15.06.2018 22:18
Алекс

Я человек тёмный. в экономике не смыслю. Вот объясните мне кто-нибудь про производительность труда. Такой пример - Есть контора "А", в которой работает землекоп Вася. Есть контора "Б", которой понадобилась для чего-то большая яма. Контора "Б" смотрит на рынке предложения на копку ямы. В "С" предлагают выкопать экскаватором за 1 500 000 руб. Но экскаватор не вариант, так как копать в стесненных условиях. Идеальный вариант контора "А". И дешевле,всего за 1 000 000. В общем подрядилась на яму контора "А". Работая по 12-15 часов в сутки выкопал за месяц землекоп Вася яму. Подошло время расчета.Контора "А" получила полностью 1 000 000 за выполненную работу. Из это миллиона гендиректор получил 500 000, коммерческий директор -300 000, бухгалтерия - 100 000, начальники отделов, бригадиры, мастера и прочие менеджеры - 89 900 (100 рублей ушло на ремонт лопаты). Ну и главное действующее лицо - Вася получил 10 000 рублей. (конечно нужно учитывать налоги и прочие вычеты, но в данном примере это не важно)На Васино удивление столь мизерной суммой ответ был такой - нужно повышать производительность труда чтобы получать достойную зарплату. А не нравится - увольняйся. Но так как никакой другой работы рядом нет , а переехать в Москву или на Камчатку нет денег то Васе пришлось наточив лопату идти и копать следующую яму. Ну да ладно. Сам вопрос - каким образом Васе повысить производительность труда ? Сколько таких ям в месяц нужно выкапывать чтобы получать более менее приемлемую зарплату? (купить экскаватор не предлагать - не потянет Вася, да и в некоторых случаях нужна именно ручная работа)

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15.06.2018 23:06
- гость -

а она не хочет свою производительность повысить что бы соответсвовать той зар.плате которую получает

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