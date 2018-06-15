Профсоюзы России выступили против правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста, сообщает РБК со ссылкой на председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Ивана Мохначука, сообщившего об итогах заседания профсоюзной стороны РТК (Российская трехсторонняя комиссия: правительство-бизнес-профсоюзы).
В субботу, 16 июня, в Белом доме состоится заседание РТК с участием всех сторон — представителей организаций работодателей, представителей профсоюзов и правительства. Позицию кабмина в РТК представляют социальный вице-премьер и министр труда.
Позицию профсоюзов подтвердил секретарь Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. В заседании профсоюзных представителей 15 июня участвовал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
"Общая консолидированная позиция всех профсоюзов России, входящих и не входящих в ФНПР, независимых и не состоящих в никаких объединениях, категорически против данного законопроекта", — заявил Мохначук, принявший участие в заседании.
По его словам, Топилин в разговоре с представителями профсоюзов подчеркнул, что цель повышения пенсионного возраста — увеличение уровня благосостояния пенсионеров.
"Станет лучше сегодняшним неработающим пенсионерам и тем пенсионерам, которые будут уходить на пенсию, даже работающим, с учетом растяжки во времени. Пенсия будет больше в среднем на 1000 рублей", — аргументировал позицию правительства Топилин.
Напомним, средняя пенсия по старости на 1 января 2018 года составляла 14,2 тысячи рублей.
Комментарии
Профсоюзы России выступили против правительственного законопроекта?
Не, мне сниться.
С ума что-ли все посходили. Из-за какой-то тыщи в месяц неизвестно кому вместо оставшихся 9 лет я должна пахать 17. И так по 14 ч в сутки до физического и эмоционального истощения. А потом сразу в гроб вместо заслуженного отдыха? Откуда вдруг у баб, которые в 90% на себе всю семью тащат, хватит здоровья и энергии полноценно работать до таких лет. Чтобы корова давала больше молока ее надо меньше кормить и больше доить? А когда же быть бабушкой? Мужики и так на шею сели и ноги свесили, так теперь официально расписываются в своей недееспособности!
Почему у нас в стране подобные вопросы решают люди, которые полностью ударились головой в детстве об ступеньку?
А толку то, вот если бы они объявили всероссийскую забастовку
нынешние профсоюзы - это прокладки вексльбергов и прочих абрамовичей. у трудового народа, к ним (профсозам) нет никакого доверия...