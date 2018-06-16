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Размер средней заработной платы в Алтайском крае за первые четыре месяца текущего года составил 23 559 рублей и вырос к аналогичному периоду 2017-го на 11,8%, сообщает Алтайкрайстат.
Непосредственно в апреле этого года показатель средней зарплаты в нашем регионе составил 24 330 рублей.
По отношению к марту текущего года средние зарплаты в крае выросли на 0,7%.
При этом, напомним, что размер средней заработной платы в Алтайском крае в абсолютном значении остается самым низким в Сибири.
Так, по итогам первого квартала текущего года средняя заработная плата в регионе составляла 23 302 рубля.
Среднее же ее значение по всей Сибири в январе-марте текущего года было равно 34 915 рублям.
Что касается самых доходных отраслей экономики в Алтайском крае за первые четыре месяца текущего года, то в Алтайском крае по уровню средних зарплат лидируют:
- деятельность железнодорожного транспорта, грузовые перевозки – 51 435 рублей;
- деятельность финансовая и страховая – 41 012 рублей;
- производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 37 737 рублей;
- деятельность железнодорожного транспорта, междугородные и международные пассажирские перевозки – 37 101 рубль;
- производство металлургическое – 34 377 рублей;
- производство прочих транспортных средств и оборудования – 33 462 рубля;
- рыболовство и рыбоводство – 33 222 рубля;
- государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение – 32 890 рублей;
- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 31 752 рубля;
- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 31 145 рублей.
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