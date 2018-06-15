Три года назад, 15 июня 2015 года, скончалась известная российская певица Жанна Фриске. Ей было 40 лет. Несколько лет она боролась с раком.
Бывшая солистка "Блестящих" Анна Семенович опубликовала на своей странице в "Инстаграме" фото с Жанной. "Прошло много лет и зим, но мы тебя никогда не забудем. Твой свет озаряет Вселенную", — написала она.
Дмитрий Шепелев заявил, что в этот день поедет на запись программы, где будет говорить о раке головного мозга. Сам он считает это "необъяснимым совпадением". "Говорить об этом без эмоций мне по-прежнему сложно. И все-таки случайности не случайны. Не так давно я начал прислушиваться к таким сигналам. И воспринимаю это как напоминание о том, как важно говорить о болезни. Для того чтобы не только победить ее, но и победить главное — страх", — заявил он.
Нет слов, чтобы объяснить это совпадение. Сегодня 15 июня, день когда не стало Жанны. И именно на этот день абсолютно неожиданно, совершенно спонтанно выпала съемка #насамомделе в которой мне предстоит говорить о раке головного мозга. Говорить об этом без эмоций мне по-прежнему сложно. И все-таки случайности не случайны. Не так давно я начал прислушиваться к таким сигналам. И воспринимаю этот как напоминание о том, как важно говорить о болезни. Для того чтобы не только победить ее, но и победить главное — страх.
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