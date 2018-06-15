Росстат сообщил о замедлении роста цен на топливо

Цены на бензин и дизельное топливо в России на неделе с 5 по 9 июня резко замедлили свой рост, сообщает Росстат.
"Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,1%", — говорится в сообщении ведомства.
При этом на неделе с 29 мая по 4 июня цены росли на 1,4%.
Ранее в Министерстве энергетики отметили, что цены на топливо в стране стабилизировались. В кабмине исключили возможность роста цен на бензин до 100 рублей. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что выводы из ситуации с ростом цен на топливо сделаны.
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