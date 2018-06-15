Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге привела в качестве примера русофобии фразу, которую ошибочно приписывают экс-премьеру Великобритании Маргарет Тэтчер, пишет "Дождь". Позже слова Захаровой появились в официальном твиттере МИД.
Брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой, 15 июня 2018 годаhttps://t.co/3DN1BfJKj6— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 15 июня 2018 г.
#Захарова: В ноябре 1991 г. в своей речи в Хьюстоне экс-премьер-министр Великобритании М.Тэтчер заявила, что "по оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 млн. чел"— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 15 июня 2018 г.
#Захарова: Если кто-то может сказать, что такого заявления не было, мы только этому порадуемся https://t.co/AFFeIRhAvu— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 15 июня 2018 г.
Журналист Алексей Ковалев в ответ обратил внимание, что фраза, которую ложно приписывают Тэтчер, взята из книги Андрея Паршева "Почему Россия не Америка", а в исторических документах ее нет.
Эта цитата – 100% фейк из книги 1997 года Андрея Паршева "Почему Россия не Америка". Ни в каких проверяемых исторических документах её нет. Ну и в Хьюстоне в 1991 году Тэтчер не выступала. pic.twitter.com/TArPgwGMRQ— Alexey Kovalev (@Alexey__Kovalev) 15 июня 2018 г.
Сам Паршев после выхода книги уточнял, что в выступлении Тэтчер "прямо не говорилось, что в СССР надо оставить 15 миллионов человек, а говорилось более хитро: дескать, советская экономика совершенно неэффективна, есть лишь небольшая эффективная часть, которая, собственно, и имеет право на существование".
Позже Захарова сказала, что сообщение исправят, отмечает "Говорит Москва".
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