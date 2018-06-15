Чайка анонсировал "мощные ходы на международной арене"

Генеральный прокурор России Юрий Чайка пообещал, что заочно осужденному в России британскому инвестору Уильяму Браудеру "не дадут спокойно спать", сообщает РИА Новости.
Чайка недоволен работой Интерпола, по линии которого британского инвестора Россия уже несколько раз пыталась объявить финансиста в международный розыск.
"Мы полагаем, что Интерпол находиться должен вне политики, они должны выполнять то, что они должны выполнять — это розыск преступника. Браудер — преступник, очевидно для всех, у нас уже и приговор, вступивший в законную силу в РФ, существует", — заявил Чайка.
Он также анонсировал "более мощные ходы России на международной арене", которые должны дать ожидаемый эффект: "Мы спать спокойно Браудеру не дадим".
30 мая основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер был задержан в Испании по запросу Москвы по линии Интерпола. Однако позднее отпустили, назвав инцидент недоразумением. Интерпол считает, что дело против иностранного инвестора в России является политическим. Россия обвиняет Браудера в мошенничестве и незаконной продаже акций "Газпрома" в начале 2000-х.
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