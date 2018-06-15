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Чайка анонсировал "мощные ходы на международной арене"

, ИА "Амител"
История касается основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который 30 мая был задержан, но позже отпущен Интерполом

Фото: polit.info

Генеральный прокурор России Юрий Чайка пообещал, что заочно осужденному в России британскому инвестору Уильяму Браудеру "не дадут спокойно спать", сообщает РИА Новости.

Чайка недоволен работой Интерпола, по линии которого британского инвестора Россия уже несколько раз пыталась объявить финансиста в международный розыск.

"Мы полагаем, что Интерпол находиться должен вне политики, они должны выполнять то, что они должны выполнять — это розыск преступника. Браудер — преступник, очевидно для всех, у нас уже и приговор, вступивший в законную силу в РФ, существует", — заявил Чайка.

Он также анонсировал "более мощные ходы России на международной арене", которые должны дать ожидаемый эффект: "Мы спать спокойно Браудеру не дадим".

30 мая основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер был задержан в Испании по запросу Москвы по линии Интерпола. Однако позднее отпустили, назвав инцидент недоразумением. Интерпол считает, что дело против иностранного инвестора в России является политическим. Россия обвиняет Браудера в мошенничестве и незаконной продаже акций "Газпрома" в начале 2000-х.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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