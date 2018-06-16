Американские ученые выяснили, что статины — препараты для понижения уровня липопротеинов в крови (являются факторами развития сердечно-сосудистых заболеваний) повышают эффективность химиотерапии в борьбе с раком крови, пишут "Известия" со ссылкой на журнал Science Translational Medicine.
Согласно исследованию ученых, статины вводятся в организм человека для понижения в крови содержания жиров, которые увеличивают риск развития атеросклероза.
Также данные препараты используют для понижения уровня липопротеинов, переносящих "плохой" холестерин и способствующих сердечно-сосудистым заболеваниям и преждевременной смерти.
Исследователи обнаружили, что статины увеличивают апоптоз (гибель клеток) в раковых опухолях, что в экспериментах на мышах привело к уменьшению лимфомы.
При этом ученые выявили способность препарата симвастатина повышать эффективность противоопухолевого препарата венетоклакса в лечении лимфолейкоза.
Опыты на мышах продемонстрировали увеличение продолжительности жизни грызунов.
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