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Управление президента по внутренней политике собирает поступающую из регионов информацию о реакции россиян на готовящееся повышение пенсионного возраста, опасаясь протестов. Обсуждаются разные способы минимизации негативной реакции населения, вплоть до смягчения реформы, пишут "Ведомости", ссылаясь на два близких к Кремлю источника.
Среди вариантов смягчения собеседники газеты называют возможное снижение предельной планки, до которой предлагается повысить пенсионный возраст, или увеличение переходного периода.
Один из источников выразил уверенность, что параметры реформы обязательно смягчат. Он назвал это "стандартным ходом" — внесение в Госдуму сначала самого жесткого варианта, а затем небольшое его смягчение для успокоения общественности.
Напомним, в четверг, 14 июня, премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства объявил о решении кабмина повысить пенсионный возраст. Предложение предполагает поэтапное повышение — с начала 2019 года в течение последующих 15 лет. В результате пенсионный возраст россиян должен будет увеличиться на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет. По мнению кабмина, повышение пенсионного возраста позволит ежегодно поднимать пенсии на 1 тысячу рублей (в последние три года в среднем пенсии увеличивались на 400–500 рублей в год).
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков накануне, 15 июня, комментируя предложения кабмина о повышении пенсионного возраста, заявил, что президент в этом не участвует. Объясняя, почему правительство пошло на повышение пенсионного возраста вопреки прежним обещаниям президента не делать этого, Песков заявил, что обстоятельства изменились. Песков подчеркнул, что подобные обещания Путин делал 13 лет назад.
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