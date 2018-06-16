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Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина должна напомнить футбольным болельщикам на чемпионате мира 2018 года об арестованных в России украинцах. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на "Украинские новости".
Он отметил, что Киев пытается "планировать акции таким образом", чтобы напомнить всем фанатам футбола, что они едут "в такую страну, где есть политзаключенные, которая нарушила все международные правила". "Футбольный праздник мы им должны испортить",— заключил украинский министр.
Издание напоминает, что в мае внешнеполитическое ведомство Украины рекомендовало населению воздержаться от поездок в РФ для посещения матчей ЧМ-2018.
В середине текущего месяца в украинской Национальной общественной телерадиокомпании сообщили, что украинское телевидение все-таки будет транслировать матчи мундиаля, чтобы погасить долг перед Европейским союзом вещателей. Ранее в организации заявляли, что трансляций не планируется.
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