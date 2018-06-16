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Жители села Тюменцево Тюменцевского района Алтайского края уже три дня живут без света и воды. Об этом порталу Amic.ru рассказали местные жители.
Подчеркнем, что село является районным центром. Предположительно, отключение произошло из-за аварии. Местные жители говорят, что в магазинах уже раскуплена вся бутилированная вода.
Напомним, в начале месяца в этом же селе упала водонапорная башня. Произошло это из-за старости сооружения. В результате почти половины населения райцентра осталась без воды. Очевидцы тогда рассказали, что власти подключили воду напрямую, однако давление стало гораздо хуже.
Село Тюменцево является административным центром Тюменцевского района. Население, согласно данным 2016 года, составляет более 5,2 тысячи человек. Отметим, что экс-губернатор региона Александр Карлин родом из данного района.
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