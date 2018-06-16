Фото: fm.cnbc.com
Россия в апреле практически в два раза сократила свои вложения в американские казначейские бумаги — на 47,4 миллиарда долларов до 48,7 миллиарда долларов. Об этом пишет RT, ссылаясь на данные Минфина Соединенных Штатов.
Лидерами по вложениям остались Китай (порядка 1,2 триллиона долларов) и Япония (1,031 триллиона).
Россия сейчас опустилась на 22-ю позицию в перечне стран-держателей бумаг.
Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя данное решение, назвал его логичным шагом по снижению финансовой зависимости от США.
"Россия снижает финансовую зависимость от США: в апреле сократила вклады в госбумаги США на 47,5 миллиардов — почти на 50 процентов. Логичное решение", — цитирует РИА Новости его запись в Twitter-аккаунте.
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