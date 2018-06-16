Фото: vk.com/barneos22
В Барнауле из-за коммунальной аварии улицу и дворы залило кипятком. Об этом сообщили горожане в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".
Инцидент произошел днем в пятницу, 15 июня, в районе дома по улице Северо-Западной, 33. Местные жители сообщили, что горячая вода утекала на проезжую часть, а также затопила дворы, в том числе детские площадки.
"Пешеходы обходят лужу по дороге. Будьте внимательны!", — гласит текст сообщения.
Отметим, что на опубликованных фото видно, как от воды идет пар. При этом дневная температура в городе в пятницу держалась около +23 градусов.
В СГК ранее заявили, что коммунальные аварии в столице Алтайского края происходят в ходе гидравлических испытаний из-за высокой степени изношенности труб и внешней коррозии металла.
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