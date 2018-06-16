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СМИ объяснили, кому Робби Уильямс показал средний палец на открытии ЧМ-2018

, ИА "Амител"
Предположительно, певец адресовал жест британской прессе или политикам

Фото: dni.ru

Неприличный жест британского певца Робби Уильямса, который он показал на открытии ЧМ-2018, мог быть адресован британской прессе или политикам, При этом музыкант не собирался оскорблять российскую публику, пишет РИА Новости, ссылаясь на главу концертного агентства TCI Эдуарда Ратникова.

В четверг, 14 июня, неприличный жест британца попал в камеру во время трансляции открытия чемпионата мира. Агентство пишет, что Уильямс изменил в одном фрагменте текст своей песни "Rock DJ", спев "я сделал это бесплатно".

По мнению Ратникова, жест певца адресован британским таблоидам, поскольку он имеет свое мнение, которое отличается от мнения английской прессы о России и ситуации в мире. "Так что жест относился скорее к британской прессе или к Терезе Мэй или Борису Джонсону, вариантов много", — добавил глава концертного агентства.

Ратников подчеркнул, что жест музыканта является бунтарским, но никак не оскорбляющим РФ или россиян.

"В данном случае Робби повел себя как проказник и жест относился скорее к британской прессе, которая буквально нападала на Робби накануне приезда в Москву. Поэтому Робби изменил слова в песне и спел, что "сделал это бесплатно" и показал фингер. Думаю, у российской публики нет никаких сомнений в любви, которую испытывает Робби Уильямс к России", — заключил он.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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