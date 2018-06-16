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Президент США Дональд Трамп восхитился послушанием подчиненных северокорейского лидера Ким Чен Ына и заявил, что хотел бы таких же сотрудников. Об этом пишут "Известия".
"Он (Ким Чен Ын) лидер своей страны и он сильный лидер. Он не позволяет никому мыслить как-то иначе. Когда он говорит, его люди сидят и внимательно слушают — я хочу, чтобы мои люди вели себя так же", — рассказал Трамп в беседе с журналистами.
Ранее американский лидер заявил, что во время саммита с лидером КНДР в Сингапуре между ним и Ким Чен Ыном возникла "химия".
"Мы очень хорошо поладили", — сказал Трамп.
12 июня в Сингапуре прошел первый в истории саммит Трампа и Ким Чен Ына.
По результатам переговоров был подписан документ, предусматривающий дальнейшее укрепление сотрудничества. Об лидера охарактеризовали свою встречу как хорошую и заявили о новом этапе отношений США и КНДР.
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