Фото: Александра Черданцева / Amic.ru
Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко чувствует, что население региона хочет, чтобы власть была более открытой. Об этом он сказал во время рабочего визита в Благовещенский район в субботу, 16 июня, с места события передает корреспондент портала Amic.ru.
Во время встречи с работниками одного из промышленных предприятий Томенко спросили, будет ли смена стереотипа относительно региональной власти.
"Я с первых дней почувствовал существующую систему управления, она вполне добротная. Нет вопросов, которые были бы не закрыты и к которым не было бы внимания. Но, с другой стороны, я тоже почувствовал, что есть определенный запрос, ожидание большей открытости, справедливости, возможности напрямую пообщаться. А не заготовленные встречи, где все вопросы ясны", — сказал Виктор Томенко.
Он добавил что машина власти работает, "все рычаги смазаны", она "едет нормально".
"Но я постараюсь учесть все пожелания (...). Для меня очень важно услышать вопросы населения. Что волнует, какие есть надежды. Не смущайтесь, мы совершенно обычные (люди — прим.ред.)", — сказал Томенко.
Глава региона отметил, что Благовещенский район хорошо развивается, но есть вопросы, ещё надо решать. Например, качество дорог.
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